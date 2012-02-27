Клюєв розраховує, що новий КПК приймуть до кінця березня

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що Верховна Рада ухвалить новий Кримінальний процесуальний кодекс до кінця березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО заявив сьогодні у Брюсселі на конференції «Україна – ЄС: шлях вперед».

«Думаю, що ми в березні цей кодекс вже остаточно схвалимо у другому читанні та в цілому. До кінця березня це буде точно», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що проект нового КПК розроблявся з урахування позицій європейських експертів і спрямований на запровадження в сферу української кримінальної юстиції європейських стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого ВР у хвалила в першому читанні президентський проект КПК.