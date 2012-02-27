Результати дообстеження Тимошенко передали в посольства ФРН та Канади

Сьогодні, 27 лютого, керівництву дипломатичних представництв ФРН та Канади в Україні передано результати додаткового обстеження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«Керівництву дипломатичних представництв ФРН та Канади в Україні, у відповідності до попередніх домовленостей, були передані результати додаткового обстеження Ю.ТИМОШЕНКО з використанням методів рентгенографії, комп’ютерної томографії, а також МРТ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.

23 лютого Ю.ТИМОШЕНКО провели додаткове обстеження в одному з медичних закладів Харкова. У рамках додаткового обстеження Ю.ТИМОШЕНКО провели рентгенографію, комплексну томографію, а також магнітно-резонансну томографію.

Ще одне додаткове обстеження, рекомендоване іноземними лікарями, було проведено за згодою Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні, 27 лютого. Його результати направлені до німецької клініки "Шаріте" і канадським медикам, поінформували в Державній пенітенціарній службі України.

За даними ДПтСУ, Ю.ТИМОШЕНКО знову було проведено рентгенографію, комп’ютерну томографію, а також МРТ.