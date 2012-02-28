В Одесі на площі перед мерією «поховали» Партію регіонів

В Одесі на площі перед будівлею мерії «поховали» Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, 13-ту сесію Одеської міськради шостого скликання сьогодні пікетували близько 500 представників різних організацій і партій, зокрема активісти міської організації «Демократичний альянс» влаштували акцію «похорону Партії регіонів».

Перед початком сесії два одесити в паперових масках з обличчями мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА і голови Одеської міської організації Партії регіонів Геннадія ТРУХАНОВА винесли на площу «труну», обклеєну блакитним папером з написом «Партія регіонів». У її кришку вбили 6 цвяхів, які, за словами організаторів акції, «символізують скандальні рішення міської влади з передачі у власність приватним особам і структурам земельних ділянок і майнових комплексів».

«Рейтинг Партії регіонів падає зі швидкістю пікіруючого бомбардувальника, - пояснив журналістам лідер місцевої організації «Демократичного альянсу» Олексій ЧОРНИЙ. - Ми тільки надаємо йому публічного резонансу».

У поширеній напередодні заяві організатори акції вказують, що їх обурює «постійний дерибан землі депутатами від Партії регіонів - 70 депутатів із 120 у міськраді. За останні півроку депутати встигли подарувати підставним особам землі у Відраді, не раз намагалися продати землю санаторіїв, зараз апетити доросли до земель Лузанівки і парку «Преображенський».

Зокрема, за даними організаторів, «у гідропарку «Лузанівка» намагаються продати 711 соток землі за ціною приблизно в 3 тис. дол. за сотку, хоча реальна ціна землі в цьому районі коливається від 20 до 30 тис. дол. за сотку. Тобто, завдяки рішенню земельної комісії міськради, яку очолює депутат від Партії регіонів, Одеса втратить, а хтось одержить у наймінімальнішому варіанті 126 млн. грн.».

Будівлю мерії також пікетують підприємці ринку «Малиновський», інвестори будинків-довгобудів, комуністи, ветерани праці і малозабезпечені, які скандують «Костусєв, перестань грабувати ветеранів!», автоперевізники компанії «Експрес» та інші одеські виборці.

За словами начальника відділу міськради Альберта БАЙЖАНОВА, офіційно заявки на проведення акцій протесту подали вісім організацій, деякі пікетувальники сесії порушують норми законодавства.

У свою чергу, представник громадянської ініціативи «Оновлення країни» Сергій ГУЦАЛЮК прокоментував ситуацію так: «Ми бачимо, що з кожним місяцем все більше людей невдоволених роботою «професіоналів» КОСТУСЄВА збираються біля стін мерії. Виходити до них мер уже не ризикує. Це свідчить про абсолютно провальну політику, яку реалізують Партія регіонів, мер і його оточення».