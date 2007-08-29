Ющенко звільнив за хабарництво голів двох судів Донецької області

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав два укази, якими звільнив з посад за хабарництво голів Дзержинського міського суду та Шахтарського міжрайонного суду Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

За його словами, голова Шахтарського суду вимагав хабара від підсудного, який проходив у справі, розуміючи, що стаття не передбачала позбавлення волі, але суддя гарантував підсудному за винагороду в сумі 2 тис. доларів залишити його на волі. Інший суддя за непритягнення до відповідальності вимагав від людини 4 тис. доларів.

Як сказав І.ПУКШИН, Президент наголошує, що «бізнес» в судовій системі загрожує національній безпеці України».

Крім того, І.ПУКШИН повідомив, що глава держави чекає від правоохоронних органів належної оцінки та дій щодо рейдерських атак.