Ющенко звільнив за хабарництво голів двох судів Донецької області
Президент підписав укази
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав два укази, якими звільнив з посад за хабарництво голів Дзержинського міського суду та Шахтарського міжрайонного суду Донецької області.
|Ігор ПУКШИН
За його словами, голова Шахтарського суду вимагав хабара від підсудного, який проходив у справі, розуміючи, що стаття не передбачала позбавлення волі, але суддя гарантував підсудному за винагороду в сумі 2 тис. доларів залишити його на волі. Інший суддя за непритягнення до відповідальності вимагав від людини 4 тис. доларів.
Як сказав І.ПУКШИН, Президент наголошує, що «бізнес» в судовій системі загрожує національній безпеці України».
Крім того, І.ПУКШИН повідомив, що глава держави чекає від правоохоронних органів належної оцінки та дій щодо рейдерських атак.