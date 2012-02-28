У ПР розчаровані реакцією ЄС на вирок Луценку

Народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО розчарована реакцією Євросоюзу на вирок стосовно екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це вона заявила під час веб-конференції на сайті news.tochka.net.

За її словами, в реакції Європейського Союзу багато політики та емоцій, а логіки і єдиних підходів практично немає. “Мене на цей момент реакція Європейського Союзу також розчарувала, оскільки я чудово пам`ятаю, як абсолютно мовчазно й байдуже Європейський Союз поставився до тих дій, які дозволяли собі ЮЩЕНКО, ПОРОШЕНКО і ТИМОШЕНКО по відношенню до Партії регіонів у 2005 році”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

За її словами, у будь-якому випадку, покарання для Ю.ЛУЦЕНКА - це факт, що вже відбувся. “Вірити чи ні - це не те визначення, яке піддається суду. В законах немає місця емоціям, є місце лише факту, що відбувся”, - додала народний депутат.

Водночас, О.БОНДАРЕНКО зазначила, що особливої зловтіхи або жовчі з приводу ситуації навколо Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА не відчуває. “Якщо по-людськи, то думати про те, що хтось перебуває за гратами в дуже некомфортних умовах, то звичайно, це неприємно, і жаль також викликає”, - сказала вона.