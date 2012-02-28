Директор Залісся напав на журналістів, бо ті «працювали без дозволу»?

18:16, 28 лютого 2012
Політика
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Заступник звернувся до міліції з заявою

Заступник директора державної резиденції «Залісся» звернувся до міліції з заявою про те, що журналісти телеканалу ТВі без дозволу проводили зйомки в адміністративній будівлі на території резиденції.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

«Сьогодні в черговій частині Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області було зареєстровано заяву заступника директора «Резиденція «Залісся», де йшлося про те, що двоє осіб, незважаючи на заборону з боку охоронців, пройшли в адмінбудівлю та почали проводити там відеозйомку», - сказано у повідомленні.

Наразі на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка детально з’ясовує всі обставини події. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби телеканалу ТВі, журналісти Дмитро ГНАП та оператор Кирило ШАПАРЬ сьогодні намагалися взяти коментар у директора резиденції «Залісся» Віктора КАМІНЕЦЬКОГО. Знімальну групу цікавило, чому не виконується Указ Президента України №1049 від 11 грудня 2009 року. Згідно з цим документом, на території «Залісся» замість закритої президентської бази відпочинку має бути створений національний парк, відкритий для всіх громадян.

Як зазначають у ТВі, «вказані питання чомусь обурили директора державної резиденції і пан КАМІНЕЦЬКИЙ накинувся на журналіста і оператора, намагаючись вихопити камеру. Через це сталася фізична сутичка, внаслідок якої були пошкоджені камера та мікрофон знімальної групи. Зрештою, не вибачаючись, директор резиденції залишив місце події».

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