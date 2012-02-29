Польський експерт вважає малоймовірним звільнення Тимошенко

Останні кадрові перестановки в українському уряді підтверджують збереження основної "правлячої групи" і можуть свідчити про бажання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА продемонструвати готовність до змін.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він назвав останні кадрові зміни "типовою грою посадами", звернувши увагу на те, що жоден звільнений чиновник не залишився без роботи: "Що цікаво, головні актори не були повністю викинуті, усі залишилися у грі. Це показує, що це, однак, група", - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він також не виключив, що кадрові перестановки пов`язані з підготовкою до запланованих на осінь парламентських виборів: "Може, це жест у бік суспільства, аби показати, що ми бачимо проблеми та хочемо їх вирішувати", - відзначив польський експерт.

Проте, за словами Г.ГРОМАДСЬКОГО, після виборів ставлення західних країн до Президента України може погіршитись.

Експерт вважає малоймовірним звільнення з колонії екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та її участь у виборах, а також він песимістично оцінив можливість проведення чесної кампанії та підрахунку голосів.

"Після парламентських виборів ситуація ЯНУКОВИЧА, умовно, може йти в бік "пізнього КУЧМИ": до щораз більшої ізоляції України, небажання західних лідерів зустрічатися з ним, але ця ситуація буде далекою від тією, в якій знаходиться ЛУКАШЕНКО", - вважає експерт.