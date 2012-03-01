Шість партій домовились про єдиного кандидата на Рівненщині

На Рівненщині представники шести опозиційних партій, що входять до обласного Комітету опору диктатурі, домовилися про висунення та підтримку єдиного кандидата у кожному з п’яти мажоритарних округів на виборах до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, представники цих політичних сил підписали відповідний меморандум, де заявили про необхідність консолідації та спільних дій під час наступних парламентських виборів.

Зокрема, передбачається, що кандидати у народні депутати будуть «пропонуватися виключно осередками на місцях, а не будуть «призначенцями» керівних органів партій».

Меморандум підписали представники облорганізацій Української народної партії, ВО «Свобода», ВО «Батьківщина», партії «Громадянська позиція», «Християнсько-демократичного союзу» та «Народної самооборони».

Однак, як зазначила на прес-конференції голова облорганізації УНП Світлана НІКОЛІНА, невдовзі цей документ підпишуть керівники ще шістьох осередків політичних партій, які входять до КОДу. «Сьогодні було покладено початок об’єднанню опозиційних сил на Рівненщині. Ми приречені об’єднуватися – лише діючи узгоджено у нас є шанс зупинити диктатуру, яка нависла над Україною», - зазначила С.НІКОЛІНА.

Крім меморандуму, представники цих партій підписали угоду про спільні дії на виборах, у якій, зокрема, йдеться про те, що опозиційні сили відмовляються від «політичної взаємної критики та декларують принцип взаємоповаги і взаємного непоборювання».