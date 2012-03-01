Попов визначив головний принцип тендерних закупівель

Саме безумовна якість продукції, а не її ціна повинна стати головним принципом тендерних закупівель міста. Передусім, це стосується харчових продуктів, котрі постачають у бюджетні установи Києва, як то школи, дитячі садки та медичні заклади. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, під час візиту на столичний завод молочної продукції «Галактон» сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Він відзначив велику потужність та позитивну міжнародну репутацію підприємства, і запевнив, що столична влада завжди сприятиме розвитку відповідального київського бізнесу.

«Наші діти мають отримувати лише найкращу і найкориснішу продукцію. А тому головним орієнтиром у проведенні міських закупівель стане якість, а вже потім ціна. Безумовно, найкращий варіант – закуповувати таку продукцію у столичних виробників. Бо таким чином, ми ще й сприяємо пожвавленню міської економіки. Міська влада ініціює зараз розробку проектів на підтримку київських підприємств. Важливо, що бажання співпрацювати у нас двостороннє», – наголосив Олександр Попов.

Голова КМДА відзначив також високий рівень соціального захисту заводу «Галактон», і подякував керівництву підприємства за активну благодійну діяльність у місті.

«Успішний бізнес – це соціально відповідальний бізнес. Приклад цього підприємства демонструє нам зразок такої відповідальності. Допомога дитячим будинкам, школам, сприяння розвитку дитячого та юнацького спорту – такі заходи завжди матимуть підтримку столичної влади. Столичний стандарт якості, це не тільки висока якість самої продукції, це ще й відповідний рівень соціального захисту», – наголосив Олександр Попов.

Зі свого боку керівництво «Галактону» подякувало uолові КМДА за активну позицію щодо розвитку столичної економіки. Підприємство підтримуватиме всі ініціативи міської влади, і навіть готове запропонувати власні.