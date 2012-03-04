Зурабов розповів, коли чекати нового газового контракту

Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Михайло ЗУРАБОВ вважає, що строки укладення нової угоди щодо газу між Україною і Росією залежатимуть від терміну оцінення української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«На сьогодні я бачу лише одне, що якщо оцінення української ГТС проводитиметься до 1 серпня, то абсолютно очевидно, що ми, в кращому разі, на якісь угоди можемо вийти тільки в другій половині року», - відзначив посол.

Також М.ЗУРАБОВ вважає, що Україна зацікавлена в тому, аби рішення щодо «Південного потоку» не було прийняте до остаточного оцінення української газотранспортної системи.

«Абсолютно очевидно, що Україна зацікавлена в тому, аби рішення з «Південного потоку» до моменту остаточного оцінення української ГТС не було ухвалене», - сказав посол.

Він вважає, що проекти Північного і Південного потоків впливають на перспективні обсяги прокачування газу через ГТС України.

М.ЗУРАБОВ відзначив, що Росія, навпаки, прагне зробити так, аби «Південний потік» став реальністю і, отже, вартість української ГТС була б знижена.

Посол відзначив, що, за його інформацією, оцінювачі повинні надати свою оцінку ГТС до 1 серпня цього року.

Він також відзначив, що ця робота може бути виконана в коротші терміни.

М.ЗУРАБОВ розраховує, що після завершення президентських виборів в РФ у тих, хто активно включений в політичний процес сьогодні, буде можливість почати роботу над зовнішньополітичними і внутрішньополітичними пріоритетами.

«Відбудеться зустріч керівників наших двох країн на вищому рівні і буде дано новий поштовх тому, аби ми в строго певні терміни могли підійти до рішення або декількох варіантів рішення, з яких буде вибрано найкращий», - додав М.ЗУРАБОВ.

Він відзначив, що переговори ведуться з трьох основних груп питань: ціна на газ, обсяги споживання газу Україною і про кількість газу для Європи, який прокачуватиметься через українську ГТС.