Омельченко називає адміністративно-територіальну реформу влади блефом

Колишній мер Києва народний депутат Олександр Омельченко сумнівається в успішності проведення адміністративно-територіальної реформи, яку влада запланувала вже на 2013 рік. Про це він заявив в інтерв'ю ZN.UA.

На його думку, реформа задумана, «щоб по суті нічого не міняти, але відволікти народ».

«Я переконаний, що адміністративно-територіальна реформа в умовах соціальної та економічної депресії, жорсткої централізації влади, тиску на опозицію, корупції, мільярдних дірок у бюджеті, цілеспрямованого знищення сільського господарства, сільських жителів як класу тощо — блеф», — констатував Омельченко.