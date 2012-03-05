У Москві Путін набрав 48%, Прохоров - близько 20%

Кандидат у президенти Росії Володимир ПУТІН на виборах в Москві не подолав 50%-ну планку.

Як передає "Эхо Москвы",про це повідомив глава ЦВК Росії Володимир Чуров, підбиваючи попередні результати голосування.

У Москві за Володимира Путіна віддали голоси трохи більше 48 відсотків виборців. Зате у Михайла Прохорова близько 20 відсотків голосів. Зовсім трохи від бізнесмена відстає лідер КПРФ Геннадій Зюганов - у нього близько 19 відсотків.

У Санкт-Петербурзі Михайло Прохоров теж займає друге місце за результатами президентських виборів - у нього 15,5 відсотка. Володимир Путін у своєму рідному місті набрав близько 59 відсотків голосів виборців.