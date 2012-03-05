Начальник колонії, де сидить Тимошенко, зустрівся з членами ПА ОБСЄ
12:42, 05 березня 2012Політика
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Для зустрічі з Тимошенко до Качанівської колонії прибули віце-президент ПА ОБСЄ Вальбурга Дуглас та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса Ліндестам
|Начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін
Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Юрій ЧУМАК.
За його даними, керівництво колонії роз’яснює відвідувачам процедурні моменти, виконання яких обов’язкове для проведення зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.
У ці хвилини з воріт колонії вийшла донька Ю.ТИМОШЕНКО Євгенія. «Нічого поки що не добилися», - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, для зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО до Качанівської колонії прибули віце-президент ПА ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ, народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Олена БОНДАРЕНКО, Олена КОНДРАТЮК і депутат Верховної Ради Криму Олександра КУЖЕЛЬ.
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