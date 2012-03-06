Опозиція має добрі шанси в мажоритарних округах (опитування)

Готовність виборців на виборах до Верховної Ради України підтримати єдиних кандидатів від опозиції у мажоритарних округах є вищою, ніж кандидатів від влади.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ, посилаючись на результати соціологічного опитування.

"Так, 43% швидше голосуватимуть у мажоритарному окрузі за єдиного кандидата від опозиції, 34% - ні, 23% не визначилися. 32% швидше голосуватимуть у мажоритарному окрузі за єдиного кандидата від влади, 46% - ні, 23% не визначилися", - сказав О.АНТИПОВИЧ.

За його словами, єдиних кандидатів у мажоритарних округах від опозиції можуть підтримати майже 90% прихильників "Батьківщини", понад 70% – «Фронту Змін» і ВО "СвободА", майже 60% – партії УДАР Віталія КЛИЧКА та "Громадянської позиції".

"Таких респондентів найбільше на заході (64%), півночі (56%) та у центрі (46%), а також від третини на сході до чверті на Донбасі", - додав він.

Соціолог зазначив, що єдиних кандидатів від влади можуть підтримати близько 40% на сході і Донбасі, близько третини – на півдні та у центрі, близько чверті – на півночі та заході. "Відповідно, понад 90% прихильників Партії регіонів, близько 70% – "Сильної України" та Народної партії і лише третина – КПУ, які, швидше за все, не ототожнюють себе ні з владою, ні з опозицією", - пояснив О.АНТИПОВИЧ.

За його словами, 52% виборців, приймаючи рішення про підтримку партії, будуть голосувати швидше проти курсу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, 22% – на підтримку його курсу. "Ще 26% не визначилися з відповіддю на це запитання", - додав соціолог.

О.АНТИПОВИЧ зазначив, що, згідно із результатами опитування, на Донбасі понад третина будуть голосувати на підтримку президентського курсу, майже 30% - проти.

"У решті регіонів кількість опитаних, які швидше голосуватимуть проти курсу Президента ЯНУКОВИЧА, перевищує тих, хто голосуватиме на підтримку його курсу. Найбільш радикально налаштовані жителі заходу (74%), півночі (69%) та центру (56%) України", - зазначив він.

За результатами опитування, понад 90% прихильників Партії регіонів, майже половина "Сильної України" і чверть прихильників КПУ голосуватимуть на виборах 2012 швидше на підтримку курсу Президента В.ЯНУКОВИЧА.

"При цьому близько 90% прихильників "Батьківщини", ВО "Свобода" та «Фронту Змін» голосуватимуть проти курсу чинного глави держави. Важливо, що аналогічної позиції дотримується половина "проти всіх" та понад третина "невизначених", - наголосив соціолог.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 10-24 лютого у всіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тисячі респондентів у віці від 18 років і старше. Статистична похибка за вибіркою становить не більше 1,5%.