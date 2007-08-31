У справі Кушнарьова призначили додаткову експертизу. Про це в інтерв`ю повідомив прокурор області Василь Сінчук.

За його словами, експерти вже довели, що куля, яка поранила Євгена Кушнарьова, потрапила в нього рикошетом. Нова експертиза, каже прокурор області, дозволить уточнити відстань "від предмету рикошету" до Євгена Кушнарьова. Експертиза, за даними Сінчука, займе два тижні. Після цього прокуратура планує передати справу до суду.

Нагадаємо, що Євген Кушнарьов помер від поранення на полюванні під Ізюмом в січні. Звинувачення у вбивстві з необережності правоохоронці пред`явили 37-річному Дмитру Завальному. За час розслідування позиція прокуратури не змінилася.

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