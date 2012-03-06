Безсмертний застерігає владу, що стадіон може стати полем бою

Якщо конфлікт між владою і народом не буде подоланий, то чемпіонат Європи з футболу може стати не демонстрацією величі України, а катастрофою влади. Таку думку висловив у статті в газеті «Дзеркало тижня. Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Загострення економічної ситуації породить політичний конфлікт між владою та народом. Настав час зупинитися… Взяти паузу, сісти за стіл переговорів», - заявив Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, прогнозуючи перебіг внутрішньополітичних подій в Україні.

«Якщо впродовж весни цей процес не буде подоланий, то чемпіонат Європи з футболу може стати не демонстрацією величі України, а катастрофою влади. Потрібно розуміти, що перебування в одному місці понад 10 тис. чоловік в умовах нинішнього конфлікту держави і суспільства може стати полем бою. Згадайте, де з’явилися перші відверто-антивладні гасла й заклики. На стадіоні, під час футбольного матчу», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він впевнений, не розв’язавши проблему політичних в’язнів протягом найближчих трьох місяців, нинішній владний режим дискредитує себе до такого рівня, що не зможе контролювати ситуацію під час проведення Євро-2012. І це при тому, що, за його словами, за цей період Європейським судом будуть розглянуті справи, які вкажуть українській владі на неконституційність рішень щодо обох лідерів опозиції.

«Чого б я не хотів найбільше – це через кілька років бачити на лаві підсудних представників влади Януковича. Найгірший порадник у політиці – почуття помсти. Зупиніться!», - закликав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ