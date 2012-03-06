16-та церемонія вручення премії «Людина року - 2011»

24 березня у Києві, в Національному палаці мистецтв «Україна», відбудеться шістнадцята урочиста церемонія вручення премії «Людина року - 2011».

Початок – о 15.00.

Зірковий склад учасників Гала-концерту церемонії: Патрісія КААС, Сергій ЗАХАРОВ, Наталія КОРОЛЬОВА, В’ячеслав ДОБРИНІН, Дмитро ХАРАТЬЯН, Костянтин РІТТЕЛЬ-КОБИЛЯНСЬКИЙ, Андранік АЛЕКСАНЯН, Тетяна ОВСІЄНКО, КАМАЛІЯ, Маша СОБКО, Володимир ТКАЧЕНКО, Наталія БУЧИНСЬКА, Петро ЧОРНИЙ.

Ведучі церемонії: Дмитро ШЕПЕЛЄВ, Юрій ГОРБУНОВ та Григорій РЕШЕТНИК.

Церемонію «Людина року - 2011» відкриває червона доріжка, яка розпочнеться о 15.00 в НПМ «Україна». На зіркову доріжку запрошені найвизначніші політичні діячі, відомі бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та спорту.

Акредитація журналістів, операторів та фотографів відбуватиметься з 20 по 23 березня 2011 року з 13.00 до 18.00 у холі інформагентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4).

Також акредитуватися можна в офісі Генеральної дирекції програми «Людина року» за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19-а, оф. 2.

Для акредитації необхідно при собі мати паспорт громадянина України та журналістське посвідчення.

За довідками звертайтеся до Генеральної дирекції програми «Людина року».

Контактні телефони дирекції:

(044) 280-98-84

т/ф (044) 280-10-93

nadya@ludinaroku.com.ua

info@ludinaroku.com.ua