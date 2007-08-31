Литвин хоче перетрусити ”брудну білизну” - 2006

Блок Литвина вимагає перерахувати голоси виборців, отримані політичними силами на парламентських виборах 2006 року.

Про це йдеться у заяві Блоку Литвина, переданій УНІАН.

“В українському суспільстві зростає зневіра у чесність та справедливість виборів, які відбудуться 30 вересня цього року, особливо у частині підрахунку голосів. При цьому заклики і заяви можновладців щодо прийняття різноманітних документів, які б забезпечили «чесність і прозорість дострокових виборів до парламенту» на тлі масованого і неприхованого використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії з боку практично всіх інститутів влади та їх політичних очільників сприймаються як відвертий цинізм”, - вважають у Блоці Литвина.

Члени блоку нагадують, що “не зважаючи на публічні звинувачення своїх опонентів у масових фальсифікаціях у березні 2006 року, чотири з п’яти політичних сил, що потрапили до Верховної Ради V скликання, відмовились проголосувати за постанову парламенту, що передбачала перерахунок голосів”.

Блок Литвина переконаний, що перерахунок бюлетенів по виборах до Верховної Ради України V скликання, які є документами суворої звітності, і ще кілька років підлягають обов’язковому зберіганню дасть можливість: вивчити стан зберігання бюлетенів як документів суворої звітності; з’ясувати реальну картину щодо наявності цих бюлетенів; провести навчання членів виборчих комісій, спостерігачів на базі виборчої документації; спростувати або підтвердити інформацію про фальшування результатів голосування на минулих парламентських виборах із з’ясуванням того, хто з політичних сил вдався до спотворення народного волевиявлення.

Члени Блоку Литвина впевнені, що перерахунок голосів і перевірка виборчої документації стане застереженням для тих учасників нинішнього виборчого процесу, які вже сьогодні почали «щільно працювати» з виборчими комісіями і мають намір методами адміністративного тиску і (або) матеріального заохочення вплинути на членів комісій і спонукати їх до протиправних дій з метою отримання бажаних для себе результатів на позачергових парламентських виборах.

Відсутність реакції на цю пропозицію Блок Литвина розглядає як небажання провести чесні парламентські вибори 30 вересня 2007 року і налаштованість на їх фальсифікацію.