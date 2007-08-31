Суркіс просить не вважати його з Ахметовим півнями

«Суркіс з Ахметовим — не комахи в банці, не забіякуваті пси, не півні, яких стравлюють для гри на тоталізаторі. Це — не про нас. Ми дуже зайняті люди і дуже цінуємо свій час, щоб витрачати його на «особисте протистояння». Так президент ФФУ Григорій Суркіс в інтерв`ю журналу «Профиль» прокоментував припущення про те, що український чемпіонат, на думку багатьох, - не тільки протистояння «Динамо» і «Шахтаря», але і особисте протистояння Григорія Суркіса і Ріната Ахметова.

«Якщо хочете, - додав Суркіс, - це (особисте протистояння – ред.) нерентабельно і не приносить дивідендів. Кожний з нас із захопленням займається гідною справою: Рінат — проблемами ФК «Шахтар», а я — футбольним господарством ФФУ. У обох — сила-силенна роботи. Дай Бог встигати за своїми календарними планами». «Звичайна чоловіча рутинна робота», - уточнив Суркіс.

В той же час президент Федерації футболу України визнав, що і він і Ахметов «перетворюємося на звичайних уболівальників, коли на поле виходять улюблені команди». Суркіс також поскаржився, що Ахметову, на відміну від нього легше – «він за визначенням фанатично відданий одному бренду», тоді як Суркіса «стан зобов`язує вболівати за всі українські клуби».

Президент ФФУ звернувся до журналіста з проханням повірити, що «реальне життя Суркіса і Ахметова набагато цікавіше, різноманітніше і складніше, ніж нав`язувані суспільству стереотипи» і «вільні домисли, якими зазвичай обростають в інтерпретації журналістів відношення публічних людей».

Повністю інтерв`ю з президентом ФФУ Григорієм Суркісом читайте завтра в журналі «Профиль».