Ющенко: ”жити в такій корупції неможливо”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україні потрібен ефективний антикорупційний план.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, презентуючи свої антикорупційні ініціативи.

„Жити в такій корупції неможливо, це не дає розвиватися країні”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав правоохоронні органи бути поза політикою.

Президент зазначив, що служити в правоохоронних органах завжди було непросто. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це складна робота, яка вимагає колосальну професійність, відданість, патріотичність.

„Суспільство завжди ділилось на злодіїв – людей, які не хочуть жити по закону. На щастя, їх набагато менше”, - сказав він, додавши, що вони є навіть у вищих щаблях влади, „але чесних людей набагато більше”.

Президент зауважив, що не пройшли іспит і деякі представники правоохоронних органів. Він висловив жаль, що правоохоронців втягують в політику. „Ви стали механізмом корумпованої влади”, - зауважив В.ЮЩЕНКО, додавши, що це спадок минулих років.

Він закликав правоохоронців миттєво реагувати на всі незаконні дії, що допоможе відновити довіру до них.