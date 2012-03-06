Попов: Києвом має управляти одна людина

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що столицею має управляти одна людина, яка буде одночасна і керівником КМДА, і міським головою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на питання про те, як він ставиться до поєднання цих посад.

“Треба сумістити. Це правильно. Тому що одна людина повинна відповідати персонально за розвиток Києва. І це не тому що примха чиясь. Просто столиця вимагає того, щоб ухвалювати рішення можна було з одного центру. Тому тут є об`єктивна необхідність», - сказав О.ПОПОВ.

З приводу дати проведення чергових виборів мера столиці він вкотре наголосив, що це питання в компетенції Верховної Ради.

«Липень я коментував як незручний час для себе, тому що в липні у нас закінчується Євро-2012. І, повірте, що міська влада буде в особливій напрузі, в особливому режимі працювати, і тут точно буде не до політики. Я, наприклад, точно випаду з процесу, з політичної агітації», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації і призначив на цю посаду О.ПОПОВА, який до цього працював першим заступником голови КМДА.

Розмежування посад Київського міського голови і голови КМДА стало можливим завдяки Закону України № 2500-VI "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", ухваленому Верховною Радою 7 вересня 2010 року. Раніше головою КМДА автоматично затверджувався обраний міський голова столиці.