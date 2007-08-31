Ющенко закликає відновити кримінальну справу стосовно Цушка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає відновити розслідування кримінальної справи, порушену стосовно міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, презентуючи свої антикорупційні ініціативи.

„Відкриємо справу, відповідальність повинна бути”, - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що жити поза політикою - головне завдання правоохоронців. „Я не можу сприйняти ту образу правоохоронців, яка була допущена декілька місяців тому, коли в приміщення Генеральної прокуратури заходить міністр внутрішніх справ з військовим підрозділом, і ми до сьогоднішнього дня не можемо поставити крапку в цій справі”, - наголосив він.

„В мене запитання: по відношенню до фермера чи до міністра закон у нас єдиний чи ні?”, запитав Президент, і висловив нерозуміння, чому правоохоронці по різному трактують закони, коли йдеться про можновладців.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що вважає приниженням органів прокуратури закриття кримінальної справи за фактом захоплення Генеральної прокуратури.

В.ЮЩЕНКО вчергове закликав правоохоронців бути поза політикою. «Це велика небезпека, коли міністр, який носить кобуру з пістолетом, чи військовий, який носить кобуру з пістолетом, забавляється політикою», - сказав він, нагадавши, що законом заборонено створювати партійні осередки у правоохоронних органах.

«Це тому, що неможливо поєднати ідеологічні інтереси з преференцією носити зброю. Якби це комусь вдалось об’єднати, то найбільша партія була б у Генеральній прокуратурі, і як при Берії (до неї - УНІАН) увійшли всі 47 мільйонів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку із захопленням 24 травня будинку Генеральної прокуратури було порушено кілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджанню співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків. Постанови про порушення цих кримінальних справ були згодом скасовані рішенням Печерського райсуду Києва на підставі того, що при їх винесенні не була проведена відповідна дослідча перевірка.