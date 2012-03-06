Луценко: брат Сергій має готуватися до життя із прокурором на кухні

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не проситиме про умовно-дострокове звільнення.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

На питання, чи очікує він вийти на свободу до кінця 2012 року, Ю.ЛУЦЕНКО відповів негативно.

"Умовно-дострокове звільнення – компетенція адміністрації установи, де утримується засуджений. По застосованій проти мене статті це можливо після 3/4 терміну покарання. Так що цей шлях аж ніяк не відкриває мені можливості вільно жити й лікуватися у 2012 році", - зазначив він.

"Про всяк випадок заявляю, що жодних заяв про помилування, яке так збуджує уяву межигірської мафії, я писати не буду", - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також заявив, що не вів перемовин про отримання умовного терміну покарання.

"Жодних контактів із Генпрокуратурою ні я, ні мій захист не мав. Але брехлива заява Рената КУЗЬМІНА, підхоплена ПШОНКОЮ про те, що я нібито частково визнав свою вину, була такою собі пропозицією прогнутися заради можливості умовного терміну", - заявив він.

На питання, чим загрожує санкція суду "з конфіскацією майна" і чи багато майна було записано на нього, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: "За мною числиться невеличкий вклад в Ощадбанку і 1/5 батьківської 4-кімнатної квартири у Рівному. Так що брат Сергій має готуватися до життя із прокурором на кухні".

"До переліку майна, що підлягає, за думкою Генпрокуратури, конфіскації, потрапив і автомобіль Toyota, яким я користувався. За рекомендацією, він був придбаний без жодних схем, в автосалоні. Оформлений на дружину (позаяк вона в мене самостійна "воділка", а я - ні). Чи стане це на перешкоді конфіскаторів – не знаю. Сліпий казав – побачимо", - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.