Прокуратура допитає бютівця за лазерний напис «Юлі-волю»

У справі щодо новорічного лазерного шоу Прокуратура міста Києва викликає на допит голову столичної «Батьківщини», народного депутата України Юрія ОДАРЧЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської парторганізації «ВО «Батьківщина», депутат спілкувався зі співробітниками прокуратури сьогодні.

За словами Ю.ОДАРЧЕНКА, влада прагне встановити, де знаходиться лазерна установка, хто її власник та вилучити її.

«Згодом, спеціально навчені експерти встановлять, що цей пристрій, куплений, свого часу для використання на святах одним із депутатів, є, насправді, смертоносною лазерною зброєю, що могла спричинити смерть і каліцтво громадян», - вважає депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО переконаний, що прокуратура прагне притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто хоча б ймовірно може бути причетним до цього прояву громадянської позиції.

«Наразі в моїй розмові з представником прокуратури прозвучала стаття «заклики до повалення існуючого державного ладу». Виходячи з цього можна сказати, що для правоохоронних органів заклик до звільнення Юлії ТИМОШЕНКО вже є закликом до повалення Віктора ЯНУКОВИЧА» - говорить депутат.

Прес-служба нагадує, що зараз за новорічне лазерне шоу порушено кримінальну справу за статтею «групове хуліганство» проти народного депутата від «БЮТ-Батьківщина» Андрія ПАВЛОВСЬКОГО та голови Шевченківської районної партійної організації «ВО «Батьківщина» Павла АНІСЬКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 січня 2012 року, коли на Майдані Незалежності у Києві тривало святкування Нового року, на будівлі консерваторії та на стелі Незалежності під час святкового салюту з’явився лазерний напис «Юлі – волю».

1 січня народний депутат України А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що у новорічну ніч п'ятеро осіб у формі працівників міліції увірвалися до номеру готелю "Козацький", де він із друзями святкував Новий рік. За словами депутата, міліціонери вибили двері ногами, увірвалися до номера і вирвали з розеток усі електроприлади.

У Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві спростували повідомлення А.ПАВЛОВСЬКОГО. У міліції заявили, що двоє громадян, які позиціонують себе як симпатики однієї із політичних сил, без погодження своїх дій з адміністрацією готелю, на свій розсуд застосували прилад проекції лазерних променів. Проти двох присутніх у кімнаті осіб співробітники міліції склали адміністративні протоколи.