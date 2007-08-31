Ющенко знає, хто і навіщо розвалив ”Мазепинський вал”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти на особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом руйнування архітектурної пам’ятки “Мазепинський вал” у музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

"Вчора зруйнували 50 погонних метрів валу кріпосного, який висотою був очевидно метрів дванадцять, шириною - метрів 20. 50 погонних метрів до червоної лінії паркану зараз цього валу вже немає. При цьому, для того, щоб зробити певний камуфляж, за ніч навезли сміття, щоб показати, що там, де був вал, там був смітник, хоча стоїть обрив метрів 10", - сказав Президент, нагадавши, що мова іде про історичну пам’ятку.

Він висловив упевненість, що влада дасть "урок тим, хто це зробив".

"Я думаю, що це взагалі має бути урок нашого відношення до пам’ятників історії та архітектури", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

"Земляні вали, які насипали у XVII-XVIII столітті, махінаторами розвалені за один день. Ціле управління охорони, система нагляду – нічого не спрацювало. Причина тільки одна – комусь потрібна земельна ділянка", вважає глава держави.

"Я можу назвати прізвище, кому це потрібно, але я хотів би, щоб це слідство, яке призначено, сказало", - додав В.ЮЩЕНКО.

Він попросив О.МЕДВЕДЬКА проконтролювати хід цього слідства

У свою чергу, О.МЕДВЕДЬКО доповів, що органами міліції і прокурором міста Києва було порушено кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня прес-служба прокуратури столиці повідомила, що у Києві під час проведення реконструкції на території ДП “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”, що знаходиться на вулиці Січневого повстання, 30, знищено пам’ятку археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, який входить до складу історико-архітектурної пам’ятки музею “Київська фортеця”.

Печерським районним управлінням Головного управління МВС в місті Києві порушено кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії (ч. 1 ст. 298 Кримінального кодексу України).

Крім того, сьогодні О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості, внаслідок якої зруйновано «Мазепинський вал».

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