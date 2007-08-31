Кириленко попереджає Мороза, що той матиме справу з ГПУ і КРУ

Голова Політради блоку “Наша Україна-Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що представники коаліції не мають права використовувати державні кошти для проведення 4 вересня сесії Верховної Ради.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо така сесія все ж таки відбудеться, то Генеральна прокуратура України, Контрольно-ревізійне управляння та інші контролюючі органи мають дати свою оцінку цим подіям. “Якщо бюджетні кошти підуть на довезення депутатів, на скликання цієї сесії, на оплату роботи апарату, на трансляції, то ми переконані, що відразу по завершенні виборчої кампанії цим питанням займеться ГПУ, КРУ та інші контролюючі органи”, - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що представники коаліції намагаються скликати сесію “незаконного, давно неіснуючого парламенту, який Президент Віктор ЮЩЕНКО розпустив волею українського народу ще 5 червня цього року остаточно”. У зв’язку з цим, за словами голови Політради блоку, збори депутатів колишньої правлячої коаліції є незаконними. “Ми попереджаємо про те, що використання бюджетних народних коштів на забезпечення так званого пленарного засідання, яке є простими зборами частини депутатів, є незаконним”, - сказав він. В.КИРИЛЕНКО також додав, що представники коаліції мають право проводити збори депутатів в офісах Партії регіонів та СПУ, але не в стінах парламенту.

При цьому В.КИРИЛЕНКО нагадав, що Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр МОРОЗ є учасниками політичних переговорів щодо подолання політичної кризи в країні, і вони поставили свої підписи під тезою про те, що парламент п’ятого скликання достроково припиняє свої повноваження на підставі 82 статті Конституції. Він наголосив, що ця стаття чітко передбачає, що парламент повноважний тільки тоді, коли в ньому є, щонайменше, 300 депутатів. Водночас, голова Політради блоку НУ-НС нагадав, що більше ніж 150 депутатів фракцій “Наша Україна” та БЮТ склали свої повноваження.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ заявив про намір відкрити 4 вересня чергову сесію ВР. 29 серпня після конференції педагогічних працівників міста Біла Церква він заявив журналістам, що переконаний в тому, що депутати фракцій Партії регіонів та Комуністичної партії братимуть участь у черговій сесії ВР, що відкриється 4 вересня. О.МОРОЗ наголосив, що 4 вересня сесія парламенту розпочнеться у відповідності до Конституції, і ВР матиме повне право проводити свої засідання до обрання нового складу парламенту.