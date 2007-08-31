Богатирьова підтвердила, що ВР 4 вересня розглядатиме зміни до Конституції

На засіданні Верховної ради V скликання, яке заплановано на 4 вересня ц.р., буде розглянуто серед іншого зміни до Конституції. Про це заявила на прес-конференції координатор парламентської більшості, голова фракції Партії регіонів V скликання Раїса Богатирьова. Вона вкотре запросила взяти участь у засіданні Президента України Віктора Ющенка, членів фракцій V скликання від "Нашої України" та Блоку Юлії Тимошенко.

РБК-Україна