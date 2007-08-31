Таємне соцопитування Тимошенко: у парламенті буде тріо
Лідер БЮТ задоволена результатом
Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що володіє результатами таємного соціологічного дослідження, які показують низькі рейтинги Партії регіонів.
"Ми провели соцдослідження на рівні 30 тисяч людей, яке показує, що в парламенті буде 3 політичні сили і більш ніхто не має шансу подолати 3% бар’єр", - сказала Тимошенко на брифінгу у п’ятницю.
За її словами, це дослідження також показало, що демократичні сили матимуть більшість у новому парламенті, а рейтинг Партії регіонів складає менше 30%.
"Той рейтинг Партії регіонів, який зараз оголошують, - це робиться для профілактики фальсифікацій", - сказала Тимошенко.
Коментуючи одне з висловлювань лідера Компартії Петра Симоненка, вона сказала: "Існує велика вірогідність, щоб КПУ у новому парламенті не буде, і всі свої пропозиції вони будуть висловлювати на політичній пенсії".