Ющенко розуміє, чому йому не аплодують

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, щоб високопосадовці, правоохоронці, судді і члени їх сімей щорічно декларували свої доходи і видатки. Про це він заявив, представляючи свої антикорупційні ініціативи на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Президент закликав правоохоронців підтримати його пропозицію запровадити щорічне декларування доходів і видатків особами, які займають посади в органах державної влади, державними службовцями, представниками правоохоронних, митних органів, суддями та членами сімей всіх вище зазначених категорій.

«Оплесків немає, я розумію. Але в ім’я держави це буде зроблено», - заявив Президент. При цьому він висловив переконання, що цим вдасться запровадити прозорість і довіру до державних службовців.