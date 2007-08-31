Богатирьова має надію у вівторок ”одномоментно внести зміни до Конституції”

Координатор парламентської більшості Верховної Ради V скликання, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що порядок денний чергової пленарної сесії Верховної Ради V скликання буде визначено у понеділок на засіданні Погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на брифінгу в Києві.

«Серед питань, що плануються, є питання бюджету на 2008 рік. У якій формі ці питання обговорюватиметься, ми вирішуватимемо на спільній раді коаліції», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Координатор парламентської більшості зазначила, що чергова сесія Верховної Ради V скликання відбудеться 4 вересня, відповідно до статті 83 Конституції України і регламенту парламенту. «Ми вимушені це зробити, цього вимагає час, цього вимагають наші виборці і наші опоненти», - пояснила вона.

За її словами, до порядку денного чергової сесії ВР планується включити питання про скасування депутатської недоторканності і пільг для вищих посадовців. Р.БОГАТИРЬОВА уточнила, що якщо на чергову сесію ВР збереться рівно 300 депутатів, то, можливо, одномоментно внести необхідні зміни до Конституції країни.

«Відповідно до Конституції, для ухвалення рішення необхідно 226 голосів. Така кількість голосів є, але у такому разі процедура внесення змін до Конституції буде тривалішою, оскільки далі відповідні законопроекти необхідно буде направити до Конституційного суду, і КС визначатиме конституційність наших дій», - пояснила координатор парламентської більшості.

Р.БОГАТИРЬОВА також запросила взяти участь в черговій сесії парламенту Президента України Віктора ЮЩЕНКА і депутатів від опозиції.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ВР України анонсувала засідання Погоджувальної ради на 11.00 3-го вересня.

В.ЮЩЕНКО і опозиційні фракції неодноразово заявляли, що проведення сесія ВР п`ятого скликання буде нелегітимним.