Ющенко хоче створити єдиний реєстр корупціонерів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на створенні єдиного реєстру корупціонерів. Про це він сказав, представляючи свої антикорупційні ініціативи на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО переконаний, що необхідно створити єдиний реєстр осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення.

За словами Президента, сьогодні існує нормальна електронна база як в МВС, Генпрокуратурі, так і СБУ для того, щоб створити цей реєстр, яким користуватимуться всі правоохоронні органи, журналісти і громадськість.

В.ЮЩЕНКО вважає, що така база допоможе запобігти участі цих людей у державних справах, наприклад, у сфері державних закупівель.

Також Президент висловився за необхідність врегулювання процедури оприлюднення в ЗМІ фактів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які визнані в судовому порядку винними у вчиненні корупційних правопорушень. «Це публічна робота, це вінець вашої роботи, і, переконаний, це справлятиме велике враження на громадськість, суспільство з точки зору досягнення результативності роботи правоохоронних органів».