У Ющенка запитання до Цушка: де ви, пане міністре?

15:35, 31 серпня 2007
Політика
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Президент гостро критикує роботу МВС

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО гостро критикує роботу Міністерства внутрішніх справ. Представляючи свої антикорупційні ініціативи на Координаційній нараді керівників правоохоронних органів, В.ЮЩЕНКО навів статистику з розкриття злочинів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за його словами, за 7 місяців поточного року залишились нерозкритими 51 тис. 585 злочинів, серед яких 23 тисячі 100 злочини з тяжкими і особливо тяжкими наслідками.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що «по суті, кожен 4 злочин в країні не розкривається, або немає бажання їх розкривати, судячи з тих прикладів, які наводив і Олександр Іванович (МЕДВЕДЬКО – УНІАН) та інші».

Також Президент навів статистику і в розрізі областей, зазначивши, що найбільша кількість нерозкритих злочинів у Донецькій (13187), Дніпропетровській (4300), м. Києві (5000) та Харківській (2900) областях.

«У Донецькій області нерозкритих злочинів є стільки, скільки у Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Луганській і Львівській разом узятих», - зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО також нагадав, що сьогодні в столиці України грабуються банки серед білого дня. Водночас, зауважив він, «що говорити про банки, якщо ми рік не можемо розслідувати справу щодо збройного нападу і злочину, пов’язаному із розкраданням музею Марії Приймаченко».

За словами В.ЮЩЕНКА, з урахуванням минулих років кількість нерозкритих злочинів становить майже 2 мільйони. «От у мене було б дійсно дуже конкретне запитання міністру внутрішніх справ по цій статистиці. Хотілося б Василя ЦУШКА запитати: де ви, пане міністре, зараз, над чим ви старанно працюєте – над агітацією певних політичних сил, чи на своєму професійному кріслі і відповідаєте перед нацією за боротьбу із злочинністю», - запитав глава держави, нагадавши, що відповідальність за розкриття злочинів покладається саме на МВС. «Тому у мене таке персональне запитання і виникло. Це безвідповідальність, яка привнесена першими особами відомства, і яка, на жаль, дає широкі метастази по території», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

 

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