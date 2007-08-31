Суд не відмив дачу Сацюка від отруєння Ющенка

Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА на рішення Шевченківського райсуду столиці у справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив радник Президента з правових питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ.

За його словами, сьогодні апеляційний суд розглянув скаргу В.САЦЮКА на рішення Шевченківського суду про відмову задовольнити його позов, в якому він вимагав спростувати розповсюджену раніше інформацію про те, що отруєння В.ЮЩЕНКА сталося у нього на дачі. Таким чином, наголосив М.ПОЛУДЬОННИЙ, апеляційний суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції стосовно безпідставності вимог В.САЦЮКА.

“Суд своєю ухвалою залишив рішення в силі і без задоволення апеляційної скарги”, - сказав М.ПОЛУДЬОННИЙ. За його словами, таким чином на усіх “вимогах В.САЦЮКА поставлена крапка”. “Суд підтвердив, що В.ЮЩЕНКО правомірно оприлюднив відомості про місце свого отруєння”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

У свою чергу, В.САЦЮК у квітні цього року подав цивільний позов до Президента України В.ЮЩЕНКА з вимогою спростувати інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулось у нього на дачі.

У червні цього року Шевченківський районний суд міста Києва не задовольнив вищезазначений позов В.САЦЮКА.