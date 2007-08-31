Ющенко хоче, щоб податкова і КРУ відробили дві буханки хліба

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Генеральну прокуратуру забезпечити контроль за діяльністю Державної податкової адміністрації та Контрольно-ревізійного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

За словами Президента, сьогодні рейдерством нерідко займається сама держава через своїх чиновників.

В.ЮЩЕНКО навів приклад по харківському заводу «Електровяжмаш». За його словами, починаючи з 2000 року, «три чоловіки ставлять на коліна цей завод – колишній народний депутат від Харкова і два його помічники».

За словами Президента, півтора роки тому на завод прийшов професійний керівник, який зміг збільшити обсяг валового продукту, зарплату тощо, і, незважаючи на це, завод намагаються знищити.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це стовідсотково державне підприємство, але у нього «немає проходу від КРУ і податкової». «На кого ви працюєте, на яку державу це замовлення йде?», - запитав Президент, звертаючись до керівників цих відомств.

Він зауважив, що дії проти харківського заводу можна розцінювати як замах на державу. В.ЮЩЕНКО назвав ці дії прямим рейдерством, за якого «правоохоронці використовуються як маріонетки, де урядовець місцевого рівня не розуміє, що для нього Україна, що для нього є державних інтерес».

В.ЮЩЕНКО зауважив, що безкарність породжує таку ситуацію, коли хтось може за безцінь стати власником мільярдних активів, “коли чиновники і правоохоронці будуть поруч”.

Він закликав прокуратуру встановити контроль за роботою цих “так званих державних органів” - податковою і КРУ і встановити тих, хто замовляє відповідні перевірки.

«Потім ми розказуємо, що шахраї десь там під бузиною сидять - та вони в державних установах сидять! Значна їх кількість не знає, як служити державі. Для багатьох це є, знаєте, фата моргана. Про яку націю йде розмова? Тут своя кишеня, свій клубок, своя братва», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав правоохоронців бути гідними своєї професії та попереджати подібні прояви. «Вам держава дві буханки хліба дала, в обидві руки – відробіть їх, будь ласка», - сказав Президент.