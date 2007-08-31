ЦВК розставить учасників виборів по номерах

Центральна виборча комісія у вівторок, 4 вересня, проведе жеребкування з визначення черговості розміщення назв політичних партій і блоків у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішньому засіданні комісія затвердила порядок проведення жеребкування з визначення номерів суб`єктів виборчого процесу в бюлетені.

Відповідно до закону про вибори народних депутатів, черговість розміщення назв партій і блоків у бюлетені визначається за допомогою жеребкування, яке має бути проведене після завершення реєстрації суб`єктів виборчого процесу, але перш ніж ЦВК затвердить зміст і форму виборчого бюлетеня.

Відповідно до рішення ЦВК, жеребкування здійснюватиметься в два етапи. На першому (технічному) етапі буде визначена черговість участі партій в основному жеребкуванні. В ході другого (основного) етапу буде визначено номер партії або блоку, відповідно до якого назви цих партій будуть розміщені у виборчому бюлетені.