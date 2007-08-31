Цушко просить пробачити Рудьковського

Міністр внутрішніх справ України, кандидат у народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО приніс жителям Чернігова вибачення за Миколу РУДЬКОВСЬКОГО, який у березні 2006 року “фактично, зрадив виборців міста”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО заявив у прямому ефірі Чернігівської ОДТРК „Сівер-Центр”.

Як зазначив В.ЦУШКО, як другий номер у списку СПУ він відчуває свою відповідальність за дії членів партії, і як один із лідерів хоче вибачитись за те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, який був обраний у березні 2006 року Чернігівським міським головою, надав перевагу роботі у Верховній Раді України.

В.ЦУШКО також повідомив, що свого часу він пропонував виключити М.РУДЬКОВСЬКОГО з партії, але зараз вважає, що слід вибачити його вчинок.

„У мене особисті політичні претензії до М.РУДЬКОВСЬКОГО, але я прощаю, бо він молодий політик, і можна все вибачити – у нього хвороба росту”, - зазначив В.ЦУШКО.

Також він пообіцяв, займаючи одну з ключових позицій в партії, виправити помилки соціалістів.

Як повідомляв УНІАН, газета "Чернігівські відомості" в числі від 5 квітня 2006 року опублікувала рішення міської територіальної виборчої комісії "Про обрання Чернігівського міського голови", згідно з яким новим мером Чернігова став соціаліст Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. 16 травня голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ відмовився від посади мера Чернігова на користь мандата народного депутата України. В СПУ звільнення М.РУДЬКОВСЬКОГО з посади мера Чернігова пояснили необхідністю мати у ВР представника від Чернігівщини.