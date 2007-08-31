Цушко: Ющенку слід хоч трохи розбиратися, як пишуться закони

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО називає «політичною короткозорістю» претензії на його адресу з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, висловлені сьогодні на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

Про це говориться в коментарі В.ЦУШКА, переданому УНІАН прес-службою Соціалістичної партії України.

Зокрема, на звинувачення в тому, що саме В.ЦУШКО є автором закону про держзакупівлі, міністр сказав, що був одним із авторів цього законопроекту.

«ЮЩЕНКУ слід хоч трохи розбиратися в тому, як пишуться закони. Я був керівником робочої групи, а не автором згаданого закону. Це – дві великі різниці для тих, хто хоч трохи розбирається в тому, що говорить. Авторами ж закону були, серед інших, і представники опозиції. Врешті-решт, саме підпис ЮЩЕНКА стоїть під цим законом, а не ЦУШКА», - наголосив міністр.

Його також здивувало висловлювання В.ЮЩЕНКА про те, що міністр під час виборчої кампанії може перебувати на робочому місці. В.ЦУШКО зазначив, що він «людина законослухняна». «Якщо в законі сказано, що я мушу піти у передвиборну відпустку, я йду у відпустку і не вигадаю всяких лазівок і хитрощів, щоб вхопитися за крісло і використовувати адмінресурс», - сказав міністр.

Коментуючи вимогу Президента відновити розслідування кримінальної справи, порушеної щодо нього, В.ЦУШКО сказав: «По-людськи ЮЩЕНКА можна зрозуміти – він настроївся, що я прийду на цю нараду, і він висловить свій гнів, чому я не у відпустці, коли почалася передвиборна кампанія? Не вийшло – так знайшов іншу зачіпку. Взагалі, майже жодний його виступ вже не обходиться без претензій на адресу ЦУШКА – не може пробачити того, що я не дав йому захопити Генпрокуратуру під своє одноосібне правління, поки прем`єр і голова Верховної Ради були за межами України», - зазначив В.ЦУШКО.