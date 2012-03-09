З ПАРЄ українській владі погрожують санкціями

Парламентська Асамблея Ради Європи із занепокоєнням відзначає відсутність прогресу у виконанні українською владою останньої резолюції ПАРЄ, де йшлося про декриміналізацію справ екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших колишніх посадовців.

Про це йдеться у заяві постійного комітету ПАРЄ від 9 березня, передає Українська правда.

"Навпаки, незважаючи на заклики Асамблеї внести поправки до статей 364 і 365 Кримінального кодексу... Верховна Рада не змогла це зробити 8 лютого 2012 року, тим самим надаючи і подальшу можливість обвинувачення колишніх урядових чиновників на основі цих положень", - сказано в заяві.

Крім того, у ПАРЄ нагадали, що 27 лютого 2012 року колишнього міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА було засуджено до 4 років позбавлення волі "на підставі судового процесу, який, як стверджується, був несправедливим, і за злочини, які не відповідають терміну тюремного ув'язнення".

"Той факт, що колишній прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО залишається під вартою, а також нещодавнє засудження ЛУЦЕНКА, незважаючи на серйозне погіршення стану їхнього здоров'я - посилюють враження вибіркового правосуддя", - сказано у заяві ПАРЄ.

Асамблея знову підкреслює, що "оцінка політичних рішень та їхніх наслідків є прерогативою виключно парламенту і, зрештою, виборців, а не суду".

ПАРЄ знову закликає владу України - в тому числі Президента Віктора ЯНУКОВИЧА – "терміново розглянути всі правові засоби, наявні в їхньому розпорядженні, щоб звільнити цих колишніх членів уряду і дозволити їм брати участь у майбутніх парламентських виборах".

"Асамблея через Моніторинговий комітет буде і надалі пильно стежити за ситуацією", - йдеться у заяві.

Cпівдоповідачі Комітету мають намір відвідати Україну в кінці березня 2012 року і очікують тісної співпраці з владою, включаючи можливість відвідати ув’язнених колишніх членів уряду.

Крім того, у ПАРЄ нагадали, що у разі погіршення ситуації і якщо вимоги Асамблеї не будуть виконані, Комітет може пропонувати введення санкцій проти України.