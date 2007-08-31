ЦВК зареєструвала трьох офіційних спостерігачів з Індонезії

На сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала 212 офіційних спостерігачів: з них трьох осіб – від Республіки Індонезія і 209 осіб – від 6 міжнародних організацій.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, загалом на цей час до ЦВК подали документи 10 міжнародних організацій і одна країна.

Зокрема, Міжнародна громадська організація сприяння розвитку виборчих технологій „За справедливі вибори” вже одержала посвідчення офіційних спостерігачів для 75 осіб; Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі – 65 осіб; Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ЕНЕМО) - 31 особи; Міжнародний республіканський інститут - 19 осіб; Національний демократичний інститут міжнародних відносин - 17 осіб; Світовий конгрес українців - 2 особи.

На опрацюванні в ЦВК знаходяться документи ще 4 міжнародних організацій.

*** Офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України є особа, яка представляє іноземну державу чи міжнародну організацію, зареєстрована Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому Законом України “Про вибори народних депутатів України”.