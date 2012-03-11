Янукович привітав Далю Грібаускайте

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Президента Литовської Республіки Далю ГРІБАУСКАЙТЕ з нагоди національного свята - Дня відновлення незалежності Литовської Республіки.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Глава Української держави висловив упевненість, що «динамічне співробітництво між Україною та Литвою, яке супроводжується активним політичним діалогом на усіх рівнях, і надалі поглиблюватиметься».

В.ЯНУКОВИЧ висловив вдячність керівництву Литви за рішучість та послідовність політики, яку Литовська держава демонструє в інституціях ЄС, підтримуючи євроінтеграційні прагнення України.

В.ЯНУКОВИЧ побажав Д.ГРІБАУСКАЙТЕ доброго здоров'я й успіхів у її відповідальній державній діяльності, а також миру і процвітання дружньому литовському народові.