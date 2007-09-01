Ющенко скасував свою поїздку до Одеси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив свою поїздку до Одеси, заплановану на 2 вересня.

«День міста пройде без керівника країни», - йдеться на офіційному сайті Одеської міськради. Причини відміни поїздки не вказуються.

Раніше повідомилося, що 2 вересня В.ЮЩЕНКО збирався прибути до Одеси, аби взяти участь у святкуванні Дня міста. Програмою поїздки передбачалася зустріч глави держави з мером Едуардом ГУРВІЦЕМ, почесними громадянами Одеси, прогулянка центром міста, а о 19.00 - відкриття Президентом гала-концерту на Потьомкінських сходах.