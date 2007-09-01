Янукович: Ющенку треба лише погодитися, що ВР має право ухвалити ці рішення

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що зміни до закону про державні закупівлі мають прийматися Верховною Радою, а не РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу в Криму, коментуючи ініціативу Президента України змінити умови держзакупівель на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке планується провести 4 вересня, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Верховна Рада – єдиний в країні законодавчий орган, який може приймати зміни до законів.

«Я б не хотів надмірно політизувати питання і я б виходив з міркування, як доцільніше, практичніше підійти до вирішення цього питання», - сказав прем`єр.

За його словами, знайти рішення цього питання можна тільки через законодавчий орган країни – Верховну Раду. А Президенту України, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, потрібно «лишень публічно погодитися з тим, що Верховна Рада має право ухвалити ці рішення». «А він (Президент – УНІАН) має підписати цей закон (зміни до закону про держзакупівлі – УНІАН), і іншого шляху немає», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що ніяка інша організація або інститут влади не може замінити собою Верховну Раду України. «Ні РНБО, ні Секретаріат Президента, ні Кабінет міністрів не може заміщати Верховну Раду. Є Конституція, є конституційний орган, який має право ухвалювати рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм в цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.