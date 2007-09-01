Суд заборонив Пору-2

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними дії Міністерства юстиції щодо внесення змін до складу керівних органів партії “Пора” від 23 серпня 2007 року, повідомили УНІАН у прес-службі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

За словами першого заступника керівника департаменту з питань юридичного забезпечення центрального штабу НУ-НС, представника блоку в справі за позовом до Мін’юсту Валерія КАРПУНЦОВА, 31 серпня о 23.31 суд виніс постанову у справі за позовом блоку “Наша Україна – Народна самооборона” до Міністерства юстиції (треті особи - Громадянська партія “Пора”, Центральна виборча комісія) про визнання його дій протиправними.

“Суд постановив позивні вимоги блоку задовольнити і визнати протиправними дії Міністерства юстиції щодо взяття до відома інформації про внесення змін до складу керівних органів “Пори”, а саме: про обрання нового складу політичної ради та обрання головою політради партії Ярослава ГОДУНКА; взяття до відома рішення “Пори” про вихід зі складу блоку; видачі завірених копій статуту та свідоцтва про реєстрацію “Пори”, а також складення і затвердження правового висновку щодо внесення змін щодо складу керівних органів “Пори” від 23 серпня 2007 року”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

За його словами, “суд встановив, що Міністерство юстиції не мало достатніх підстав для складення і затвердження такого висновку, не перевірило інформацію, яка була викладена у зверненні щодо зміни керівних органів, а також безпідставно на наступний день після звернення ГОДУНКА, надало правовий висновок”. В.КАРПУНЦОВ додав, що голова політради партії Владислав КАСЬКІВ досі чекає на реакцію Мін’юсту, звернення до якого було в один день подане з Я.ГОДУНКОМ.

“Суд вважає, що оскаржувані дії Міністерства юстиції були вчинені на основі правового висновку, який був складений без додержання закону про політичні партії. Це і стало підставою для порушення прав блоку”, - відзначив В.КАРПУНЦОВ.

“Відповідно до висновку суду, дії Мін’юсту були вчинені з перевищенням наданих повноважень, а правомірність вчинення таких дії Мін’юсту недоведена. Тому такі протиправні дії призвели до порушення прав блоку при виборчому процесі, оскільки “Пора” входить до блоку, а її вихід впливає в цілому на суб’єктний склад виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, - підкреслив В.КАРПУНЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Окружний адміністративний суд м.Києва почав розгляд скарги НУ-НС щодо визнання незаконними дій Міністерства юстиції, яке видало, як стверджують у блоці, самопроголошеним лідерам “Пори” документи цієї політичної сили.

Того ж дня Центральна виборча комісія виключила кандидатів у народні депутати від партії “Пора” з виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а також зареєструвала список кандидатів у народні депутати від партії “Пора” на вибори 30 вересня.

31 серпня блок НУ-НС оскаржив у Київському окружному адміністративному суді реєстрацію ЦВК партії “Пора” як самостійного суб’єкта виборчої кампанії.