У Гриценка просять не лякати суспільство: загинув лише 31 солдат

Управління прес-служби Міністерства оборони України просить певні політичні сили та громадські організації не залякувати суспільство неправдивими даними про велику кількість загиблих військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, останнім часом деякі політичні сили та громадські організації під гаслами турботи про солдатів строкової служби розповсюдили інформацію про нібито загибель за останні два роки в армії 76 військовослужбовців строкової служби.

У повідомленні зазначається, що ці дані абсолютно не відповідають дійсності, є значно перебільшеними, спрямованими на залякування українського суспільства та породження недовіри до української армії.

За офіційними даними, за весь 2006 рік та 8 місяців 2007 року у Збройних Силах України загинув 31 військовослужбовець строкової служби. 10 з них – під час відпустки вдома.

Управління прес-служби Міноборони звертається до представників засобів масової інформації з проханням перевіряти отримані дані з різних джерел стосовно подій в армії, а до політичних партій та різного роду організацій - не „вбивати” живих солдатів своїми заявами заради отримання політичних дивідендів.