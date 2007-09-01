Ющенко обіцяє підвищити фінансування освіти на третину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє підвищити рівень фінансування освіти у наступному році на 35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час урочистого відкриття спеціалізованої школи №329 з поглибленим вивченням іноземних мов «Логос» у Києві.

Президент наголосив на важливості освіти для розвитку держави і пообіцяв, що держава зробить усе, щоб посилити увагу до цієї сфери, у тому числі, до середньої школи.

За словами В.ЮЩЕНКА, необхідно радикально покращити статус вчителя, зокрема, підвищити зарплату на 40%, а для сільського вчителя – ще на 20%.

Президент побажав усім учителям, учням, українським родинам щастя, добробуту, успіхів.

Після урочистого перерізання стрічки Президент провів першокласників до їхніх класів, після чого оглянув нову школу.

*** Школа “Логос” розташована за адресою: вул.Урлівська, 19б. Вона розрахована на 1800 місць. Для уроків праці у закладі обладнані спеціальні майстерні – з обробки дерева, металу, тканини тощо. Актовий зал обладнаний естрадною технікою, костюмерними і радіовузлом. Передбачені також студії для уроків танців і музики. Для занять спортом передбачені стадіон зі штучним покриттям, басейн на п`ять доріжок, два спортзали.