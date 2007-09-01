У ПР заявляють, що черкаські „нашоукраїнці” зірвали сесію облради

Партія регіонів заявляє, що черкаська „Наша Україна” зірвала сесію обласної ради 31 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонівз посиланням на Черкаський обласний виборчий штаб партії, «під час перерви фракція «Наша Україна» спільно з головами районних державних адміністрацій у сесійній залі проводили своє засідання. На ньому виступив депутат обласної ради від фракції «Наша Україна», голова облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО, який вніс пропозицію зірвати засідання сесії обласної ради. Цю пропозицію зафіксував на відеокамеру кореспондент телерадіокомпанії «Антенна+» Євген ІВАНЕНКО. Коли ЧЕРЕВКО побачив, що його пропозиція зафіксована кореспондентом, він вирвав у нього відеокамеру і забрав із собою».

«Через декілька хвилин, - йдеться далі у повідомленні, - розпочалась сесія обласної ради, на якій народні депутати В.ОЛІЙНИК та Н.СІРЕНКО вимагали від голови облдержадміністрації повернути журналісту відеокамеру, але ЧЕРЕВКО відмовився це робити. Публічно було засвідчено факт, що відеокамеру вирвав із рук журналіста ЧЕРЕВКО після того, як той записав вимогу голови облдержадміністрації до депутатів зірвати сесію обласної ради. Така поведінка ЧЕРЕВКА пояснюється тим, що контрольно-ревізійне управління виявило до 5 млн. грн. викрадених коштів, які направлялися з державного бюджету на виконання державної історико-культурологічної програми «Золота підкова Черкащини».

«ЧЕРЕВКО намагався через зрив засідання сесії уникнути створення депутатської слідчої комісії для перевірки вищевикладених фактів. Власне, своїми діями голова Черкаської облдержадміністрації показав своє справжнє обличчя «поборника свободи преси». Звісно, на власну, «черевківську», манеру», заявляють у Партії регіонів.