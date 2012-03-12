Генсек Ради Європи стурбований станом здоров’я Тимошенко

13:34, 12 березня 2012
Політика
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Ягленд взяв до уваги заяви, що Україна виконає рішення Європейського суду

Торберн Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Торбойрн ЯГЛЕНД стурбований умовами поводження з особами, ув’язненими в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це він заявив сьогодні, коментуючи попередні висновки Комітету з попередження тортур і негуманного або деградуючого поводження чи покарання Ради Європи, за підсумками візиту до України наприкінці 2011 року.

“Ці попередні висновки визначають перелік проблем щодо умов ув’язнення в Україні, і я вірю, що влада застосує необхідних заходів негайно”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

При цьому Генеральний секретар Ради Європи висловив особливе занепокоєння погіршенням стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що Європейський суд з прав людини вирішив у терміновому порядку розглянути скаргу Ю.ТИМОШЕНКО.

“Я взяв до уваги заяви української влади, що Україна, звичайно, виконає рішення суду. Водночас, я хочу підкреслити, що це відповідальність української влади – забезпечити, щоб з пані ТИМОШЕНКО поводилися належним чином та відповідно до зобов’язань України перед Радою Європи”, - наголосив Т.ЯГЛЕНД.

Як повідомляв УНІАН, делегація Комітету з попередження тортур Ради Європи відвідала Україну 29 листопада – 6 грудня 2011 року. В ході візиту делегація, зокрема, вивчила умови утримання ряду опозиційних лідерів, у тому числі Ю.ТИМОШЕНКО, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Сьогодні комітет на запит України оприлюднив попередні висновки за підсумками свого візиту.

 

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