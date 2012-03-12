Янукович розіслав запрошення всім фракціям
14:28, 12 березня 2012Політика
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На завтра заплановано зустріч Януковича з головою ВР, його заступниками і лідерами фракцій парламенту
Віктор Янукович і Володимир Литвин
У вівторок, 13 березня, на 14.30 заплановано зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, його заступниками та лідерами парламентських фракцій, зокрема, опозиційних.
Відповідні запрошення були розіслані Адміністрацією Президента сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Під час розмови обговорюватиметься низка питань, у тому числі ті, що були порушені у зверненні до глави держави від керівників фракцій «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА та НУ-НС Миколи МАРТИНЕНКА від 21 лютого.
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