Супрун просить мерів забезпечити ”політичну тишу”

13:58, 01 вересня 2007
Політика
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Хоча б у День міста

Лідер блоку „Український регіональний актив” Людмила СУПРУН звернулася до мерів міст, у яких під час передвиборної кампанії відбуватимуться святкування Дня міста, проводити ці дні у стані „політичної тиші”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, зміст пропозиції полягає у тому, щоб у цей день у місті не проводились політичні мітинги та агітація.

 

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