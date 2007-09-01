Супрун просить мерів забезпечити ”політичну тишу”

Лідер блоку „Український регіональний актив” Людмила СУПРУН звернулася до мерів міст, у яких під час передвиборної кампанії відбуватимуться святкування Дня міста, проводити ці дні у стані „політичної тиші”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, зміст пропозиції полягає у тому, щоб у цей день у місті не проводились політичні мітинги та агітація.