Ющенко оголосив тему №1

У Секретаріаті Президента напрацьовується програма поліпшення міжнародного іміджу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава держави Віктор ЮЩЕНКО сьогодні під час телемосту на Першому Національному каналі «Освічена молодь – інвестиція для України».

За словами Президента, робота щодо поліпшення міжнародного іміджу України ведеться з трьома міжнародними агентствами. „Переконаний, що це робота, яка повинна проводитись на різних планетарних територіях – починаючи від Американського континенту, Азійського континенту і закінчуючи Європою”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що наша країна багато років „знаходилась під ігом”, і тому сьогодні дуже важливо відновлювати роль і значення країни на міжнародній арені. „Я цілеспрямовано працюю над тим, щоб Україна була активно представлена в усіх регіональних проектах починаючи від ОЧЕС, закінчуючи ГУАМ, Радою Європи...”, - наголосив він і підкреслив, що Україна повинна вести сучасну міжнародну політику.

Водночас Президент вкотре наголосив, що головною метою України є інтеграція до Європейського Союзу.

Відповідаючи на ряд запитань студентів стосовно покращення життя в Україні, Президент повторив свою думку про необхідність внесення суттєвих змін до Конституції України. За його словами, конфлікти, закладені в Основному Законі, впливають на всі сфери життя, у тому числі і на економіку.

„Тема удосконалення правової системи, у тому числі й Конституції, є темою номер один”, - наголосив він.

Важливу роль В.ЮЩЕНКО надає і необхідності реформування правоохоронних органів. „Коли ми говоримо про лад у суспільстві, ми повинні говорити про лад у правоохоронній сфері”, - наголосив Президент.

Також велику увагу він приділив антикорупційним заходам, які планується здійснити найближчим часом в Україні, а також необхідності ухвалення нового Податкового кодексу.

Цікавились студенти і позицією Президента щодо підтримки української книги. В.ЮЩЕНКО висловився за те, аби у держбюджеті 2008 року утричі було збільшено фінансування програм по підтримці національної книги, а також підтримці книговидавців. Наголосив він і на необхідності запровадження податкових пільг у цій сфері.

Кримські студенти запитували, чи можна перетворити Крим у курорт з високим рівнем обслуговування. В.ЮЩЕНКО вважає, що головною проблемою у цьому регіоні є криміналізація земельних відносин.

Під час телемосту згадував Президент і про свій перший день в школі.

*** Телеміст є спільним проектом прес-служби Президента України і Першого Національного каналу з нагоди Дня знань. Запитання Президенту України у прямому ефірі ставлять студенти чотирьох українських університетів: Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету ім. Франка (Львів), Харківської Національної юридичної академії ім.Ярослава Мудрого, Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського (Сімферополь).